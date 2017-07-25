Камера-панелька Moto 360 Camera позволяет снимать сферическое видео

Компания Lenovo, которой сейчас принадлежит бренд Motorola, представила новую функциональную панельку Moto Mod для смартфонов Moto Z. Панелька под названием Moto 360 Camera добавляет смартфону возможность проводить съемку панорамного видео о 360 градусов.





Гаджет снимает видео в формате 4К Ultra HD с объемным звучанием, а также фото с углом обзора 150 градусов. Ранее устройство показывалось в Гане, а теперь состоялся релиз для международного рынка.







Moto 360 Camera станет доступна в международном масштабе начиная с 10 августа 2017 года по рекомендованной розничной цене 299,99 доллара США.