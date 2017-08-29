Canon представила недорогую беззеркалку EOS M100

Компания Canon представила беззеркальную камеру EOS M100 со сменной оптикой. Это недорогая модель, ориентированная на новичков. Она приходит на смену Canon EOS M10, вышедшей в 2015 году.





Камера получила 24,2-мегапиксельный CMOS-сенсор формата APS-C (22,3 х 14 ,9 мм). Используется система автофокуса Dual Pixel с 49 точками фокусировки, она позволяет в том числе снимать видео с непрерывной фокусировкой. Возможна съемка на скорости до 6,1 кадров в секунду и видео Full HD (1920 x 1080) на скорости до 60 кадров в секунду.

Камера оснащается 3-дюймовым сенсорным дисплеем, откидывающимся на 180 градусов, и встроенной выдвигающейся вспышкой. Предусмотрены беспроводные интерфейсы Bluetooth, NFC и Wi-Fi.

Canon EOS M100 представлена в сером и черном цветовых вариантах. Продажи начнутся в октябре по цене от $599,99 в США.