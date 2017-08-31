Прочная ультракомпактная камера Sony RX0 получила дюймовый сенсор Exmor RS

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Sony представила ультракомпактную камеру SC-RX0. По словам производителя, это новый тип камеры, сочетающий крайнюю миниатюрность с прочностью и продвинутыми возможностями по съемке.





Камера оснащается 1-дюймовым CMOS-сенсором Exmor RS (13,2 х 8,8 мм) с разрешением 15,3 Мп, объективом ZEISS Tessar T* 24 мм с апертурой F4.0. Поддерживается съемка фото на скорости до 16 кадров в секунду, видероликов на скорости до 960 кадров в секунду.

Она получила защиту от воды на уровне IPX8, может выдерживать погружение на глубину до 10 метров, падения с высоты 2 метров и соответствует стандарту MIL-STD810G по прочности.

Предусмотрен 1,5-дюймовый экран. Поддерживаются WI-FI (802.11b/g/n) и Bluetooth 4.1. Размеры составляют 59 x 40,5 x 29,8 мм, а вес — 110 граммов. Продажи начнутся в октябре 2017 года по рекомендованной розничной цене $699,99.