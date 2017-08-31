Прочная ультракомпактная камера Sony RX0 получила дюймовый сенсор Exmor RS

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Sony представила ультракомпактную камеру SC-RX0. По словам производителя, это новый тип камеры, сочетающий крайнюю миниатюрность с прочностью и продвинутыми возможностями по съемке.


Камера оснащается 1-дюймовым CMOS-сенсором Exmor RS (13,2 х 8,8 мм) с разрешением 15,3 Мп, объективом ZEISS Tessar T* 24 мм с апертурой F4.0. Поддерживается съемка фото на скорости до 16 кадров в секунду, видероликов на скорости до 960 кадров в секунду.


Она получила защиту от воды на уровне IPX8, может выдерживать погружение на глубину до 10 метров, падения с высоты 2 метров и соответствует стандарту MIL-STD810G по прочности.

Предусмотрен 1,5-дюймовый экран. Поддерживаются WI-FI (802.11b/g/n) и Bluetooth 4.1. Размеры составляют 59 x 40,5 x 29,8 мм, а вес — 110 граммов. Продажи начнутся в октябре 2017 года по рекомендованной розничной цене $699,99.

Источник
Sony
Теги
SONY камера IFA 2017

Комментарии

Материалы по теме

CES 2014: Sony анонсировала компактную беззеркалку Alpha 5000 за $600

9 января 2014

CES 2015: Sony представила 4К-камеру Action Cam FDR-X1000V и HDR-AS200V с поддержкой Full HD

6 января 2015

IFA 2013: Новый пользовательский Sony Handycam FDR-AX1 камкордер снимает 4K-видео

9 сентября 2013

Sony α5100 претендует на звание самой маленькой APS-C камеры со вспышкой и Wi-Fi

18 августа 2014

Sony Alpha A6000 обещает самый быстрый автофокус среди камер со сменным объективом

12 февраля 2014

Sony Cyber-shot DSC-H400 получила рекордный 63-кратный оптический зум

12 февраля 2014
Из рубрикиФото и видео
Canon представила недорогую беззеркалку EOS M100
Nikon представила полнокадровую зеркалку D850
Фотоаппарат «Зенит» вернется на рынок в 2018 году

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 181
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 109
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 89
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 29