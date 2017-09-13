Sony представила продвинутый суперзум Cyber-shot RX10 IV

Компания Sony представила новую камеру-ультразум Cyber-shot RX10 IV (модельный номер DSC-RX10M4). Она приходит на смену прошлогодней Cyber-shot RX10 III.





Камера оснащается 20,1-мегапиксельным 1-дюймовым CMOS-сенсором Exmor RS и объективом ZEISS Vario-Sonnar T*, охватывающим фокусные расстояния 24–600 мм в 35-мм эквиваленте, что обеспечивает 25-кратный оптический зум. Для автофокусировки используется система с 315 точками фазовой автофокусировки в фокальной плоскости, обещана скорость фокусировки в 0,03 секунды.





Поддерживается серийная съемка со скоростью 24 кадров в секунду, а также видео в качестве 4K. Камера оснащается 3-дюймовым TFT-экраном и электронным видоискателем XGA OLED. Поддерживаются беспроводные Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.1 и NFC.

Продажи Sony Cyber-shot RX10 IV начнутся в октябре по цене $1699,99.