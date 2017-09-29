GoPro представила экшн-камеру Hero6 Black

Компания GoPro представила новую экшн-камеру Hero6 Black. По словам производителя, это самая мощная и удобная камера компании. В ней используется процессор GP1 Hero6, который обеспечивает поддержку видеосъемки в форматах 4K при 60 кадрах в секунду и Full HD при 240 кадрах в секунду.


Кроме того, процессор GP1 позволил усовершенствовать стабилизацию изображения, для плавной съемке видео даже с руки. Это самая высокая степень стабилизации видео в линейке GoPro Hero. Как обещает производитель, Hero6 отличается удвоенной производительностью по сравнению с Hero5, а также улучшились цветопередача и скорость динамической настройки автоэкспозиции, добавилось цифровое зумирование.

В паре с приложением GoPro камера автоматически превращает отснятые видео в кинематографические ролики QuikStories. Камера обеспечивает водонепроницаемость на глубине до 10 метров. Поддерживаются голосовые команды на 10 языках, в том числе и на русском, GPS, Wi-Fi и Bluetooth, есть акселерометр и гироскоп.

Камера GoPro Hero6 Black доступна в США за 499 долларов. В России рекомендованная розничная цена составляет 38 990 рублей.

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Источник
GoPro
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