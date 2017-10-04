Google представила миниатюрную камеру-клипсу Clips

Компания Google представила компактную камеру Google Clips с системой искусственного интеллекта. Ее можно постоянно носить на себе с помощью клипсы-подставки на корпусе и автоматически делать снимки.





Камера способна снимать видео без звука лиц и домашних питомцев, как только распознает их. Когда камера включена, у нее загорается светодиод, так что для шпионской съемки она не подходит. Для спуска затвора вручную есть специальная кнопка.

Google Clips оснащается 12-мегапиксельным сенсорным и оптикой с углом обзора в 130 градусов. Видео можно снимать на скорости 15 кадров в секунду. Объема встроенной памяти составляет 16 ГБ. Она позволяет экспортировать отснятое в виде видео, фото или GIF-ок. Время автономной работы достигает трех часов непрерывного использования. Весит камера 60,5 грамма Габариты составляют 49х49х20 мм. Поддерживаются Wi-Fi и Bluetooth LE, есть порт USB Type-C. Камера может работать в паре со смартфоном на базе Android 7.0 Nougat и новее.

Камера Google Clips оценена в 249 долларов США. Сроки начала продаж пока не объявлены.