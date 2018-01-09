Panasonic представила высококлассную беззеркалку Lumix DC-GH5S

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Panasonic представила высококлассную беззеркальную камеру со сменной оптикой Lumix DC-GH5S, приходящую на смену прошлогодней GH5. По словам производителя, эта модель предназначена для профессионалов кино и видеопроизводства.





Камера Panasonic Lumix DC-GH5S оснащается высокочувствительным MOS-сенсором с разрешением 10,2 Мп, который оптимизирован для съемки в условиях недостаточной освещенности, вплоть до ISO 51200. Сенсор позволяет использовать различные варианты соотношения сторон (4:3, 17:9, 16:9 и 3:2) с сохранением угла обзора.





Технология Dual Native ISO подавляет шум при видеосъемке. Подобно профессиональным камкордерам камера поддерживает синхронизацию таймкода с помощью разъема Time Code IN/OUT и поставляемого в комплекте коаксиального кабеля. Также камеру можно использовать как генератор таймкода для других камер GH5S и профессиональных камкордеров. Также камера поддерживает фотосъемку в формате RAW 14 бит. Если предшественник был способен на видеосъемку в формате 4K 60p/50p, то новинка поддерживает также разрешение Cinema 4K (4096x2160).

Lumix GH5S оснащена OLED-видоискателем Live View с увеличением 1,5x/0,76x (в эквиваленте 35 мм камеры), рабочей частотой 120 к/с, разрешением 3 680 000 точек и 100% полем обзора. Основной дисплей камеры имеет диагональ 3,2 дюйма, он сенсорный и может

Корпус выполнен из магниевого сплава, камера защищена не только от влаги и пыли, но и от холода, вплоть до -10°С. Камера оснащена двумя разъемами для SD-карт, совместимыми со стандартом UHS-II Video Speed Class 60. Предусмотрен разъем HDMI Type A. Поддерживаются беспроводные Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi (802.11b/g/n).

Камера Panasonic Lumix DC-GH5S поступит в розничную продажу в феврале за 2499 долларов США. В России она появится в апреле 2018 года по цене 169 999 рублей.