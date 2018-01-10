Kodak запускает собственную криптовалюту для фотографов

Известная фото-компания Kodak предприняла неожиданный шаг — она объявила о скором запуске платформы KodakOne. Это платформа управления изображениями с собственной крпитовалютой KodakCoin.


По словам разработчиков, KodakOne позволит значительно дешевле и быстрее регистрировать, передать и продавать цифровые изображения. Она предоставляет систему отчисления роялти, лицензировалия и оплаты на базе блокчейна.


Kodak планирует провести ICO (Initial Coin Offering — первичное предложение новых единиц криптовалюты или первичное размещение новых единиц криптовалюты) 31 января 2018 года с привлечением инвесторов из США, Канады, Великобритании и некоторых других стран.

Также на выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, Kodak показывает компьютер для майнинга под названием KashMiner

Источник
KodakCoin
Теги
фейспалм Bitcoin криптовалюта Kodak биткоин CES 2018

Комментарии

Из рубрикиФото и видео
Panasonic представила высококлассную беззеркалку Lumix DC-GH5S
GoPro официально завязывает с дронами, такая Karma
Дрон GoPro Karma выходит в России

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 121
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 73
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46