Kodak запускает собственную криптовалюту для фотографов

Известная фото-компания Kodak предприняла неожиданный шаг — она объявила о скором запуске платформы KodakOne. Это платформа управления изображениями с собственной крпитовалютой KodakCoin.





По словам разработчиков, KodakOne позволит значительно дешевле и быстрее регистрировать, передать и продавать цифровые изображения. Она предоставляет систему отчисления роялти, лицензировалия и оплаты на базе блокчейна.





Kodak планирует провести ICO (Initial Coin Offering — первичное предложение новых единиц криптовалюты или первичное размещение новых единиц криптовалюты) 31 января 2018 года с привлечением инвесторов из США, Канады, Великобритании и некоторых других стран.

Также на выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, Kodak показывает компьютер для майнинга под названием KashMiner