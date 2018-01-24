Fujifilm представила защищенный компакт FinePix XP130

Компания Fujifilm представила новую компактную камеру FinePix XP130 в защищенном исполнении, ориентированную на любителей активного образа жизни. Она придет на смену прошлогодней FinePix XP120.

Камера соотвествует классу защищенности IP68, получила водонепроницаемость с погружением до 20 метров, ударопрочность при падении до 1,75 м , защиту от пыли и устойчивость к морозу при температуре до –10 °C.

FinePix XP120 оснащается 1/2,3-дюймовым 16,4-мегапиксельным CMOS-сенсором с задней подсветкой, объективом Fujinon, обеспечивающим 5-кратный оптический зум с охватом фокусных расстояний 28–140 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. Предусмотрен режим серийной съемки с возможностью получения до 10 кадров в секунду, а также функция видеосъемки в формате Full HD с частотой 60 кадров в секунду.

Камера получила 3-дюймовый дисплей, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth для легкого сопряжения со смартфоном. Вес составляет 207 граммов. Fujifilm FinePix XP130 доступна в 5 цветах корпуса. Она станет доступна в марте по цене 230 долларов в США и 13 499 рублей в России.