Fujifilm отзывает почти 300 тысяч сетевых адаптеров для камер

Компания Fujifilm объявила об отзыве почти 300 тысяч сетевых адаптеров для своих камер, выпускавшихся с 2016 года. Как оказалось, при использовании адаптеров AC-5VF есть опасность получить удар током.


Такие адаптеры входят в комплект камер XP90, XP95, XP120, XP125, X-A3 и X-A10, продававшихся с июня 2016 года. Они могут треснуть, сломаться или отсоединиться так, что снаружи останутся оголенные электрические контакты.

Пользователям таких адаптеров рекомендуется прекратить их использовать. При этом по USB камеры можно продолжать спокойно заряжать. Всего отзывается около 270 тысяч адаптеров в США и 24 тысячи в Канаде.

Источник
Fujifilm
Теги
камера фейспалм FUJIFILM

Комментарии

Материалы по теме

CES 2014: Fujifilm представила FinePix S9400W и S9200 с 50х оптическим зумом

10 января 2014

CES 2014: Fujifilm представила водонепроницаемую камеру FinePix S1 с 50х зумом

7 января 2014

CES 2014: защищенная камера Fujifilm FinePix XP70 с Wi-Fi и режимом видеорегистратора

7 января 2014

Coca-Cola представила селфи-насадку для бутылок

18 ноября 2016

Fujifilm выпускает среднеформатную беззеркалку GFX 50S за полмиллиона рублей

19 января 2017

Fujifilm дразнит новой всепогодной беззеркальной камерой в ретро-дизайне

21 января 2014
Из рубрикиФото и видео
Fujifilm представила защищенный компакт FinePix XP130
Kodak запускает собственную криптовалюту для фотографов
Panasonic представила высококлассную беззеркалку Lumix DC-GH5S

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 162
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 77
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 67
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 64
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 63
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 50