Fujifilm отзывает почти 300 тысяч сетевых адаптеров для камер

Компания Fujifilm объявила об отзыве почти 300 тысяч сетевых адаптеров для своих камер, выпускавшихся с 2016 года. Как оказалось, при использовании адаптеров AC-5VF есть опасность получить удар током.





Такие адаптеры входят в комплект камер XP90, XP95, XP120, XP125, X-A3 и X-A10, продававшихся с июня 2016 года. Они могут треснуть, сломаться или отсоединиться так, что снаружи останутся оголенные электрические контакты.

Пользователям таких адаптеров рекомендуется прекратить их использовать. При этом по USB камеры можно продолжать спокойно заряжать. Всего отзывается около 270 тысяч адаптеров в США и 24 тысячи в Канаде.