Snapchat представила новые очки Spectacles со встроенной камерой

Команда популярного мессенджера Snapchat с самоуничтожающимися сообщениями представила второе поколение своих солнечных очков Spectacles. Новые очки стали тоньше и защищены от воздействия воды.

По словам разработчиков, Spectacles стало комфортнее носить благодаря уменьшенному профилю, а водозащита позволяет брать их на пляж и на вечеринки у бассейна. Оригинальные Spectacles поддерживали только съёмку видео, а теперь можно делать ещё и фотографии. Также очки получили двойной микрофон для улучшенной записи звука.



По задумке разработчиков, камера позволит легко создавать контент для раздела Memories (Воспоминания) в Snapchat. Беспроводная камера снимает 10-секундные ролики и сливает их на смартфон по Bluetooth и Wi-Fi. Видео передается напрямую в приложение Snapchat. При съемке загораются светодиоды на оправе, чтобы окружающие были начеку.

Новые Spectacles предлагаются за 149,99 доллара, на $20 дороже оригинала.

Источник
Snapchat
Теги
камера мессенджер очки Snapchat Spectacles snap

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