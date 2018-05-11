Google выпустит смарт-часы Pixel

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о будущих устройствах серии Pixel от компании Google.





По данным Бласса, Google готовит не только смартфоны Pixel 3, Pixel 3 XL и второе поколение наушников Pixel Buds, но и собирается выпустить первые смарт-часы под этим брендом. Сам Эван Бласс отметил, что источник у него достоверный и весьма уверен в своих сведениях.

Большой анонс, посвящённый новым гаджетам, Google, традиционно проведёт осенью. Скорее всего, мероприятие состоится в октябре 2018 года. Что касается характеристик, то пока о них известно не слишком много. Ожидается, что смарт-часы Pixel будут базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon следующего поколения и программной платформе Wear OS на основе Android P. Также отмечается защищённый от воды металлический корпус.