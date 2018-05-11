Google выпустит смарт-часы Pixel

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о будущих устройствах серии Pixel от компании Google.


По данным Бласса, Google готовит не только смартфоны Pixel 3, Pixel 3 XL и второе поколение наушников Pixel Buds, но и собирается выпустить первые смарт-часы под этим брендом. Сам Эван Бласс отметил, что источник у него достоверный и весьма уверен в своих сведениях.

Большой анонс, посвящённый новым гаджетам, Google, традиционно проведёт осенью. Скорее всего, мероприятие состоится в октябре 2018 года. Что касается характеристик, то пока о них известно не слишком много. Ожидается, что смарт-часы Pixel будут базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon следующего поколения и программной платформе Wear OS на основе Android P. Также отмечается защищённый от воды металлический корпус.

Источник
Evan Blass
Теги
Google смарт-часы Pixel Google Pixel

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиФото и видео
Игры Steam станут доступны со смартфонов на Android и iOS
Snapchat представила новые очки Spectacles со встроенной камерой
Камера Lenovo Mirage с поддержкой Daydream доступна для предзаказа

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 59
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 53
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 53
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44