Защищённая камера Panasonic Lumix TS7 снимает 4K-видео

Компания Panasonic представила новую камеру Lumix TS7 (в США — FT7). Это одна из первых, если не первая защищённая камера со встроенным электронным видоискателем.



Она выдерживает падения с высоты 2 метров и погружение на глубину до 31 метра, также она может работать в мороз до -10 градусов Цельсия.



Камера оснащается 20,4-мегапиксельным CMOS-сенсором с обратной подсветкой, объективом с 4,6-кратным оптическим зумом (28-128 мм в 35-мм эквиваленте). Она способна снимать видео в разрешении 4K на скорости до 30 кадров в секунду, 1080p на 60 к/с и 120 к/с при разрешении 720p. Также можно отметить 3-дюймовый дисплей, светодиодную вспышку, поддержку беспроводного подключения Wi-Fi.

Камера Panasonic Lumix TS7 предлагается для заказа по цене около 450 долларов США. Продажи стартуют в июне-июле 2018 года.

Источник
Panasonic
Теги
камера Panasonic

Комментарии

Материалы по теме

CES 2014: беззеркальная камера Panasonic GH с поддержкой съемки 4K-видео

11 января 2014

CES 2014: наголовная камера Panasonic с 4K-разрешением пригодится спортсменам

10 января 2014

CES 2014: ультразум Panasonic Lumix DMC-LZ40 с 42-кратным приближением

12 января 2014

Fujifilm представила беззеркалку X-A5 с поддержкой 4K-видео

31 января

Fujifilm представила беззеркалку X-H1 для любителей видео

15 февраля

Google начала принимать заказы на камеру-клипсу Clips

29 января
Загрузка...
Из рубрикиФото и видео
Google выпустит смарт-часы Pixel
Игры Steam станут доступны со смартфонов на Android и iOS
Snapchat представила новые очки Spectacles со встроенной камерой

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 65
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 60
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 60
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 45