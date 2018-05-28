В России создали беспилотник с 60х оптическим зумом

Компания Zala Aero, входящая в состав концерна «Калашников», впервые продемонстрировала новый серийный беспилотник ZALA 421-16Ev2 на выставках KADEХ, HeliRussia и День передовых технологий.


В новом комплексе улучшен ряд характеристик. Радиус действия по приемо-передаче видео и данных теперь составляет до 120 км, высота применения судна 5 км. Новый аппарат пришёл на замену дрону ZALA 421-16E, производимого с 2014 года.

Беспилотник оснащён новым типом целевой нагрузки массой до 2 кг: видеокамерой с 60-кратным оптическим увеличением и повышенной чувствительностью, тепловизором с режимом «Изотерма», а также комбинированными камерами на электромагнитном подвесе7 Как отмечают разработчики, это позволило поднять высоту эффективного мониторинга до 2500 метров над поверхностью.

Дрон штатно предусматривает интеграцию спутниковых систем сверхточного позиционирования RTK Ready без доработки бортовых систем и бортовой фотоаппарат 24 Мп со сменной оптикой. Новые радиоканалы позволяют выполнять видео- или инфракрасную съемку в режиме реального времени параллельно системам навигации сверхточного позиционирования. Новый тип аккумуляторов позволил увеличить продолжительность полета до 5 часов. Первые комплексы с новыми беспилотниками ZALA 421-16Ev2 уже поставлены заказчикам.

Источник
Калашников
Теги
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