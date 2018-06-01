Canon прекратила продажи плёночных камер

Компания Canon объявила о прекращении продаж своей последней плёночной камеры — модели под названием EOS-1v. Изначально Canon EOS-1v вышла в 2000 году и производство было свёрнуто в 2010 году, но до настоящего момента производитель продолжал распродавать остатки.


Как утверждает Canon, она продолжит предоставлять сервис по ремонту EOS-1v до 31 октября 2025 года, хотя запросы на ремонт могут начать отклонять уже с 31 октября 2020 года. Решение по ремонту будет зависеть от сохранившихся запасных частей и комплектующих.

Отметим, что несмотря на прекращение продаж плёночных камер Canon, это не означает полный уход плёночной эпохи. Компания Nikon всё ещё продолжает продажи двух плёночных камер — F6 и FM10.

Источник
Canon
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