Nikon представила камеру с рекордным зумом

Компания Nikon представила сегодня рекордную камеру-ультразум Coolpix P1000. Эта условно называемая «компактной» камера получила монструозный объектив с 125-кратным оптическим зумом.





Coolpix P1000 приходит на смену модели 2015 года Coolpix P900 с 83-кратным оптическим зумом. Камера оснащается 1/2,3-дюймовым CMOS-сенсором с разрешением 16 Мп.





Объектив светосилой f/2,8-f/8 охватывает фокусные расстояния 24–3000 мм в эквиваленте 35 мм. Камера способна снимать фото до 7 кадров в секунду и 4K-видео на скорости 30 кадров в секунду. Поддерживается съёмка в формате RAW.

Поворотный TFT имеет диагональ 3,2 дюйма, есть также электронный OLED-видоискатель. Возможно подключение по Wi-Fi (802.11b/g/n) и Bluetooth (4.1). Размеры составляют 146,3 х 118,8 х 181,3 мм, а вес — 1,4 кг (с аккумулятором и картой памяти).

Nikon Coolpix P1000 предлагается по цене 999,95 доллара США. Продажи начнутся в сентябре 2018 года.