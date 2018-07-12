Nikon отказалась выпускать беззеркалки

Компания Nikon прекратила выпуск беззеркальных камер серии Nikon 1. На официальном сайте Nikon все модели серии перемещены в раздел снятых с производства.


Последнее обновление линейки Nikon 1 состоялось в 2015 году, им стала беззеркальная модель Nikon 1 J5. Все усилия компании по развитию в сегменте беззеркалок, впрочем, довольно вялые, успеха не снискали. Его прочно заняли такие производители, как Sony, Panasonic и Olympus.

Впрочем, есть вероятность, что снятие с производства серии Nikon 1 не означает полного отказа компании от беззеркалок. Не так давно в сети появились слухи о подготовке двух новых полнокадровых беззеркалок Nikon. Их могут анонсировать до конца месяца.

Источник
Nikon
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камера NIKON ушла эпоха Nikon 1

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