Nikon выпустила зеркалку за $500

Компания Nikon представила зеркальную камеру D3500 для новичков. Она очень похожа по параметрам на своего предшественника, модель Nikon D3400, выпущенную в 2016 году.


Основными отличиями стали новый процессор Expeed, обеспечивающий более чёткое изображение деталей и более живые цвета, а также возросший ресурс аккумулятора. Теперь можно будет сделать 1550 на одной подзарядке.

Камера оснащается 24,2-мегапиксельным CMOS-сенсором формата DX (23,5 x 15,6 мм). Диапазон чувствительности составляет 100–25 600 единиц ISO. Система автофокусировки предлагает 11 точек фокусировки. Серийная съемка возможна на скорости 5 кадров в секунду, а видеосъемка — в разрешении Full HD 1080p на скорости до 60 кадров в секунду.

Она получила функцию SnapBridge для постоянной связи со смартфоном или планшетом по Bluetooth и синхронизация фото по мере съемки. TFT-экран фиксированый и не сенсорный, он имеет диагональ 3 дюйма. Размеры составляют 124 x 97 x 69,5 мм, а вес — 415 граммов с батареей и картой памяти.

Nikon D3500 поступит в продажу в сентябре в по цене 500 долларов (в США) за комплект с объективом AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR. Комплект с AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR т 70-300mm f/4.5-6.3G ED обойдется в 850 долларов.

Источник
Nikon
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