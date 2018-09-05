Canon представила полнокадровую беззеркалку

Компания Canon представила свою первую полнокадровую беззеркальную камеру EOS R и новый байонет RF. По словам производителя, камера оснащена самым быстрым в мире автофокусом, а также является первой в мире камерой, способной автоматически фокусироваться при очень плохом освещении (до -6EV).





Canon EOS R оснащается 30,3-мегапиксельным CMOS-сенсором со светочувствительностью ISO 100-40000, процессором Digic 8 и системой автофокусировки Dual Pixel с 5 655 точками фокусировки. Скорость фокусировки составляет 0,05 секунд. Камера способна снимать движущиеся объекты со скоростью до 8 к/с с фиксированным фокусом и со скоростью 5 к/с в режиме следящего автофокуса. Видеосъёмка возможна в разрешении 4К на скорости 30 к/с, с возможностью передачи 10-битного сигнала по HDMI.





Имеется поворотный экран и электронный видоискатель с 3,69 млн. точек и покрытием 100% кадра. Поддерживается беспроводное подключение по Wi-Fi, Bluetooth и NFC.





Камера Canon EOS R поступит в продажу в октябре по цене $2299 только за тушку или $3999 с объективом RF 24-105 F4 L IS.



