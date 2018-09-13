Объявлены российские цены на первые полнокадровые беззеркалки Nikon

Компания Nikon объявила о скором начале продаж в России её первых полнокадровых беззеркальных фотокамер Nikon Z6 и Z7, а также объективыов NIKKOR серии Z с новым байонетом большего диаметра.


Камера Nikon Z7 поступит в продажу 27 сентября, одновременно с двумя объективами, NIKKOR Z 24-70mm f/4 S и NIKKOR Z 35mm f/1.8 S. Чуть позже в этом году выйдет камера Nikon Z6 и NIKKOR Z 50mm f/1.8 S. В 2019 году ожидается выход светосильного объектива Noct 58mm f/0.95.


Рекомендованная розничная цена фотокамер Z6 и Z7 составляет 159 990 и 259 990 рублей соответственно. Также будут доступны комплекты по следующим ценам: Nikon Z7 с зум-объективом NIKKOR Z 24-70mm f/4 S за 304 990 рублей и Nikon Z6 с зум-объективом NIKKOR Z 24-70mm f/4 S за 204 990 рублей.

Рекомендованная цена на NIKKOR Z 24-70mm f/4 S составляет 77 990 рублей, NIKKOR Z 35mm f/1.8 — 67 990 рублей, NIKKOR Z 50mm f/1.8 S — 49 990 рублей.

Источник
Nikon
Теги
Россия камера NIKON Nikon Z6 Nikon Z7

Комментарии

Материалы по теме

CES 2016: Nikon представила флагманскую зеркалку D5

6 января 2016

Nikon Coolpix W100 претендует на звание идеальной камеры для отпуска

1 августа 2016

Nikon анонсировала полнокадровую беззеркалку

25 июля

Nikon объявила о выпуске флагманской зеркалки D4S

25 февраля 2014

Nikon представила Coolpix P600 и P530 с 60х и 42х зумом

7 февраля 2014

Nikon представила DL-серию высококлассных компактов

23 февраля 2016
Загрузка...
Из рубрикиФото и видео
Ferra.ru проведет трансляцию анонса iPhone XS
Canon представила полнокадровую беззеркалку
Nikon выпустила зеркалку за $500

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 149
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 83
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 54
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54