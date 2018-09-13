Объявлены российские цены на первые полнокадровые беззеркалки Nikon

Компания Nikon объявила о скором начале продаж в России её первых полнокадровых беззеркальных фотокамер Nikon Z6 и Z7, а также объективыов NIKKOR серии Z с новым байонетом большего диаметра.





Камера Nikon Z7 поступит в продажу 27 сентября, одновременно с двумя объективами, NIKKOR Z 24-70mm f/4 S и NIKKOR Z 35mm f/1.8 S. Чуть позже в этом году выйдет камера Nikon Z6 и NIKKOR Z 50mm f/1.8 S. В 2019 году ожидается выход светосильного объектива Noct 58mm f/0.95.





Рекомендованная розничная цена фотокамер Z6 и Z7 составляет 159 990 и 259 990 рублей соответственно. Также будут доступны комплекты по следующим ценам: Nikon Z7 с зум-объективом NIKKOR Z 24-70mm f/4 S за 304 990 рублей и Nikon Z6 с зум-объективом NIKKOR Z 24-70mm f/4 S за 204 990 рублей.

Рекомендованная цена на NIKKOR Z 24-70mm f/4 S составляет 77 990 рублей, NIKKOR Z 35mm f/1.8 — 67 990 рублей, NIKKOR Z 50mm f/1.8 S — 49 990 рублей.