Panasonic создала пару полнокадровых беззеркалок

Компания Panasonic кратко анонсировала на выставке Photokina 2018 новую серию полнокадровых беззеркальных камер Lumix S. В неё вошли две модели — 47-мегапиксельная Lumix S1 и 24-мегапиксельная Lumix S1R.





Обе камеры получили новый байонет Leica L-Mount, встроенную систему двойной стабилизации изображения, большой электронный видоискатель с высоким разрешением, а также трехосевой наклонный ЖК-экран и два разъема для карт памяти формата XQD и SD.

Обе камеры поддерживают функцию видеосъемки в качестве 4K на скорости 60 или 50 кадров в секунду.

Ожидается, что новинки поступят в продажу в начале 2019 года.