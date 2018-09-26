Leica возродит производство фотоаппаратов «Зенит»

В России возродят производство фотоаппаратов легендарной марки «Зенит». Об этом объявили на выставке Photokina 2018 в Кельне компании Leica и «Швабе». Также они показали первую совместную разработку — цифровую дальномерную камеру Zenit M.







Бренд «Зенит» сейчас принадлежит Красногорскому заводу им. С. А. Зверева, который входит в холдинг «Швабе». Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения.





Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России, 100% компонентов и материалов в его составе – российского производства. Объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса.

Дизайн имеет отсылки к фотоаппаратам семейства «Зенит» и «Зоркий». В его разработке участвовала студия SmirnovDesign.

В Европе продажи Zenit M стартуют в декабре этого года, на территории России – в январе 2019 года в интернет-магазине «Зенит» и ограниченном перечне магазинов фототехники. Цены пока не объявлены.