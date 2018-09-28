Немцы выпустили первую полнокадровую камеру со встроенным «Фотошопом»

Немецкая компания Zeiss представила свою первую полнокадровую компактную камеру. Модель под названием Zeiss ZX1 делает акцент на простоту использования и продвигается под слоганом «Сфотографировал. Обработал. Выложил» (Shoot. Edit. Share).





Её главной изюминкой стала встроенное приложение Adobe Photoshop Lightroom CC, которое предоставляет возможность обрабатывать фотографии прямо на камере и выкладывать их напрямую в Интернет.

Камера оснащена полнокадровой матрицей разрешением 37,4 Мп со светочувствительностью ISO 80-51200 и объективом 35 мм f/2 Zeiss с автофокусом и оптикой Distagon. Камера способна проводить серийную съёмку на скорости 3 кадра в секунду и снимать 4К-видео со скоростью до 30 к/с.

Корпус камеры алюминиевый. Сенсорный экран обладает диагональю 4,3 дюйма. Раньше такие экраны считались «большими» даже для смартфонов, на нём вполне можно редактировать фотографии. Предусмотрена встроенная флеш-память объёмом 512 ГБ, поддержка Wi-Fi и Bluetooth, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 142 x 93 x 46 мм, а вес с аккумулятором — около 800 граммов.

Камера Zeiss ZX1 поступит в продажу в начале 2019 года. Цена пока не объявлена.