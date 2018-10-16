Fujifilm предлагает камеру за 309 тысяч рублей

Компания Fujifilm раскрыла подробности выпуска на российском рынке высококлассной беззеркальной среднеформатной камеры Fujifilm GFX 50R. Дизайн новой камеры напоминает дальномерный фотоаппарат, но на деле дальномерной она не является. Модель отличается небольшим весом для своего класса — 775 граммов.


Камера оснащена большой матрицей разрешением 51,4 миллиона пикселей, которая по размерам в 1,7 раза превосходит полнокадровую матрицу 35 мм — размеры составляют 43,8 мм x 32,9 мм. Также она оснащается процессору обработки изображений X-Processor Pro и поддерживает объективы Fujinon GF. Встроенный электронный видоискатель имеет коэффициент увеличения 0,77 и разрешение 3,69 миллиона точек. Экран камеры 3,2-дюймовый, сенсорный.

Корпус из магниевого сплава имеет около 64 герметичных соединений, предотвращающих попадание пыли и влаги, а также способен работать при температурах до -10 °C. Размеры составляют 160,7 x 96,5 x 66,4 мм.

Выпуск Fujifilm GFX 50R запланирован на ноябрь 2018 года по рекомендованной розничной цене 309 999 рублей.

Источник
Fujifilm
Теги
Россия камера FUJIFILM

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