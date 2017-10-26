5 нужных аксессуаров для «зеркалки»

Многие производители фототехники имеют в своём арсенале множество зеркалок для новичков, а переход камер на «цифру» позволил попробовать это ремесло огромному количеству людей. Ниже попробуем разобраться, какие гаджеты способны сделать жизнь начинающего фотографа проще и интереснее.

Стедикам



Стабилизатор

Штативом для фотоаппарата давно никого не удивишь. Вещь полезная, но уж больно ограничивающая. А что делать, если вам нужно минимум тряски при видеосъёмке с рук? Хвала 21 веку, для этого уже придумали отдельное устройство — трёхосевой стабилизатор. Он помогает сглаживать рывки во время съёмки c помощью встроенных электромоторов. Некоторые из стабилизаторов также имеют маленький джойстик под один палец для того, чтобы менять угол наклона камеры. А также нередко они бывают и с Bluetooth и собственным приложением для управления со смартфона. Недостаток подобных гаджетов — скромное время автономной работы. А вот стоимость приличная — доходит до десятков тысяч рублей даже у любительских моделей.

Joby GorillaPod



Joby GorillaPod

Штативы тоже бывают разные, и часто нужна не просто тренога, а «щупальца», чтобы встать на неровной поверхности или вообще зацепиться за ветку. У гибкого штатива Joby GorillaPod много подражателей, но оригинал-то — один. Он может обхватить «ногами» любую опору и зафиксировав камеру на нужном вам расстоянии от земли под нужным углом. Правда, он достаточно короткий, но это позволяет удобно установить его, например, на столе.

Жёсткий диск с SD-ридером



WD Passport Wireless

За несколько дней в путешествии или походе карта памяти легко может переполниться. А таскать с собой тяжёлый ноутбук по соседству с котелком для ухи — не самая лучшая затея. На такой случай лучше всего купить внешний жёсткий диск My Passport Wireless. В нём есть и избыточные, пожалуй, функции вроде поддержки Wi-Fi, но для нас важно другое — у него есть встроенный кард-ридер для карт памяти SD-формата. С его помощью можно в автоматическом режиме сбрасывать содержимое карточки на жёсткий диск и продолжать фотографировать дальше. За модель ёмкостью в 2 ТБ с вас попросят в среднем 14 тысяч рублей.

Holga DSLR Filter Turret



Holga DSLR Filter Turret

Все мы привыкли к фильтрам в Instagram, а самые опытные еще и умеют интересно работать с оттенками в редакторах изображений. Но если вам надоела проторенная дорожка, можно взять объектив Holga DSLR Filter Turret. Он идёт с целым набором фильтров, которые можно менять простым вращением барабана. Но не ждите от снимков восхитительной чёткости. Наоборот, фотографии, сделанные с помощью Holga DSLR Filter Turret, напоминают снимки на дешёвых пленочные фотоаппараты прошлого века, но в этом и задумка. В комплекте — два барабана: один с цветными фильтрами, другой с фильтрами, преломляющими свет так, что изображение делится на несколько части. Holga DSLR Filter Turret имеет модели под разные марки фотоаппаратов. Например, для Olympus комплект будет стоить порядка 40 долларов.

Кстати, популярный в 80-х и крайне дешевый фотоаппарат Holga 120S когда-то и вдохновил Кевина Систрома создать Instagram. На этой примитивной камере он учился фотоискусству во Флоренции.

Фильтры



Пример использования поляризационного фильтра

Также неплохо иметь и «серьёзные» фильтры, они избавят вас от многих проблем. Среди самых важных я бы перечислил два. Первый из них — поляризационный. Он работает избавиться от бликов или от отражения в стекле, порой совершенно меняя снимок. К примеру, он очень полезен при съёмке в лесу, так как листья очень хорошо отражают свет. Но есть и еще много ситуаций, где он может помочь. Пример можно найти на фото выше.

Другой фильтр, градиентный нейтральный, поможет вам снизить динамический диапазон сцены, которую вы хотите запечатлеть. Он затемнён примерно на половину, чтобы можно было снизить количество света, которое идёт от неба. Таким образом можно делать красивые фотографии чего угодно на фоне неба так, чтобы оно не было пересвеченным. Для этого, конечно, есть и HDR, но он не поможет в случае, когда в кадре есть движущиеся объекты.