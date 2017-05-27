Представлено новое геймплейное видео Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Activision вместе с Sony показали первое геймплейное видео обновленной версии Crash Bandicoot 3: Warped, которая входит в состав сборника-трилогии Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, выходящего 30 июня на PlayStation 4. В ролике показано прохождение трех уровней (Orange Asphault, Double Header, Gone Tomorrow). Видео длится более двадцати минут:

Кроме того, можно увидеть, как ремастер выглядит на PlayStation 4 Pro:

Напомним, что речь идет не просто о HD-ремастерах, а об играх, перерисованных заново и созданных буквально с нуля. Новые элементы, более совершенный игровой процесс и система автоматических сохранений прилагаются! 

Источник
VG247
Теги
игры Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

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