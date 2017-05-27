Street Fighter IV: Champion Edition выйдет для iOS летом

Компания Capcom собирается выпустить обновленную версию файтинга Street Fighter IV: Champion Edition для устройств, работающих на iOS. Фанаты франшизы могут рассчитывать на улучшенную по сравнению с "простым" Street Fighter IV графику, новых персонажей (Poison, Dundley, Ibuki) и поддержку гаджетов с широкими экранами.

Общее количество персонажей в Street Fighter IV: Champion Edition достигнет 25. Выбрав понравившегося бойца, вы сможете сразиться, как с врагом, управляемым AI, так и найти живого противника через Wi-Fi. Предусмотрена поддержка, как сенсорного управления, так и сторонних джойстиков.

Релиз игры назначен на лето, однако точной информации о дате выхода нет.