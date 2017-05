Саундтрек «Ведьмак 3» появится на виниловых пластинках

Звукозаписывающая компания Spacelab9 решила выпустить саундтрек «Ведьмака 3» на виниле. Продаваться необычное издание, состоящее из двух пластинок, будет через магазин ThinkGeek. Любопытно, что виниловое издание сможет похвастаться 4 композициями, которые ранее были доступны лишь заказавшим игру «Ведьмак 3». Речь идет о Fields of Ard Skellig, Ladies of the Woods, Merchants of Novigrad и Hunt or Be Hunted.

Также Spacelab9 выпустит некое уникальное коллекционное издание тиражом 500 копий, в которое войдет музыка из дополнения к «Ведьмаку 3» «Каменные сердца».

Продажи альбома начнутся 2 июня по цене в 29,99 долларов.

Список треков ниже:

Альбом 1 Сторона 1

1. The Trail

2. Geralt of Rivia

3. Eredin, King of the Hunt

4. Wake up, Ciri

5. Aen Seidhe

6. Commanding the Fury

7. Emhyr var Emreis

8. Spikeroog

Альбом 1 Сторона 2

1. Silver for Monsters

2. The Nightingale

3. City of Intrigues

4. The Hunter's Path

5. Widow-maker

6. The Vagabond

7. ...Steel for Humans

8. Fate Calls

9. Drink up, there's more!

Альбом 2 Сторона 1

1. After the Storm

2. Cloak and Dagger

3. Blood on the Cobblestones

4. Farewell, old Friend

5. The Song of the Sword-Dancer

6. The Hunt is Coming

7. The Fields of Ard Skellig

8. Ladies of the Woods

9. I name thee Dea and Embrace thee as my Daughter

Альбом 2 Сторона 2

1. In the Giant's Shadow

2. Merchants of Novigrad

3. A Story you won't Believe

4. Go for it

5, The Wolf and the Swallow

6. Like a Wounded Animal

7. Words on Wind

8. On thin ice

9. Hunt or be Hunted