NieR: Automata разошлась тиражом 1,5 миллиона копий

Square Enix и PlatinumGames сообщают, что их ролевой боевик NieR: Automata разошелся тиражом 1,5 миллиона копий. Об этом заявили представители японского гиганта в Twitter'е. Напомним, что идеологом стильного проекта стал японец по имени Йоко Таро (Yoko Taro).

Речь идет о совместном тираже физических и цифровых копий. Учитывая, что NieR: Automata изначально задумывалась в качестве нишевой, это однозначно большое достижение.

Игра разошлась, по словам президента Square Enix Йосуке Матсуды (Yosuke Matsuda), куда большим тиражом, чем ожидало руководство издательства и маркетологи.

NieR: Automata доступна для PS4 и PC.  

Источник
DualShockers
Теги
игры NieR Automata

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