Производство PlayStation 3 официально завершается в Японии

Жизненный цикл PlayStation 3 окончательно закончен. Ранее Sony прекратила поставки консолей в Японии. Теперь же японский гигант Sony рапортовал через свой официальный сайт в Стране восходящего солнца о завершении производства приставок.

Новых PlayStation 3 больше не будет. Завершении производства в Японии означает, что в скором времени то же самое произойдет и на Западе. К примеру, консоль того же поколения, Xbox 360, перестали выпускать еще год назад.

PlayStation 3 была выпущена в ноябре 2006-го года. Sony обещала поддерживать приставку на протяжении 10 лет. Что же, обещание выполнено.

Общий тираж PlayStation 3 составил примерно 80 000 000 устройств.