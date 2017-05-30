Shenmue 3 не привезут на E3 2017

К сожалению, Shenmue 3, ожидаемое приключение от легендарного разработчика Ю Судзуки (Yu Suzuki) и его студии Ys Net, не покажется на E3 2017. Авторы проекта объясняют это тем, что слишком заняты игрой и у них попросту нет времени участвовать в каких-либо мероприятиях. Напомним, что Shenmue 3 не привозили и на прошлогоднюю E3.

Впрочем, новости об игре есть. Так, мы узнали, что нас ждет встреча с неким новым персонажем. Который выглядит вот так:

Напоминаем, что Shenmue 3 анонсировали на E3 2015 для PS4 и PC. Точной даты выхода у нее нет до сих пор.