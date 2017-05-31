На Change.org была создана петиция с требованием изменить или отменить Far Cry 5

На днях в сети, на популярном сайте Change.org появилась петиция, посвященная недавно анонсированной Far Cry 5. Ее успели подписать сотни человек, однако на данный момент она уже недоступна. Ее авторы требовали либо отменить игру, либо внести в нее масштабные изменения из-за того, что, по их мнению, боевик оскорбляет американцев, которые являются большими фанатами творчества Ubisoft и приносят издательству большие деньги.

«Мы, игроки из США, составляющие большую часть вашей аудитории, выступаем с требованием отменить Far Cry 5 или же внести в нее изменения таким образом, чтобы она не оскорбляла нас».

Среди озвученных требований, например, изменение злодеев с американцев на, допустим, радикальных исламистов. Также в петиции писали, что, если религиозный культ, связанный с христианством и сохранится, то исключительно белых злодеев следовало бы «разбавить» черными и латиносами.

Злодеями авторы петиции хотели видеть неких ошибающихся патриотов, мечтающих создать свое собственно мини-государство. Оправданием их действиям должна стать реакция на суровую политику властей.

Наконец, разгневанные геймеры вовсе предложили поменять сеттинг (хотя бы для американской версии) на Канаду.