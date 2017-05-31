Появилось новое тизер-изображение Need for Speed 2017

Компания Electronic Arts выложила во все важные социальные сети новую тизер-картинку, посвященную следующей части Need for Speed. К сожалению, оригинал изображения слишком яркий — что-то разобрать на нем не представляется возможным. Однако, если подкрутить яркость в редакторе, то можно обнаружить очертания города.

Город располагает небоскребами и башней, похожей на Спейс Нил, которая в реальном мире располагается в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Вероятно, что сеттингом Need for Speed 2017 окажется идентичный Сиэтлу город.

2 июня издательство должно показать первый полноценный видео-тизер ожидаемой гонки.  

Источник
EA
Теги
игры Need for Speed 2017

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