В World of Tanks стартует бета-сезон ранговых боев

Компания Wargaming анонсировала обновление популярного танкового онлайн-экшна World of Tanks под номером 9.19 и режим «Ранговые бои». Этот режим ориентирован на игроков, добравшихся в своем прогрессе до танков Х уровня. Бета-сезон «Ранговых боев» начнется 5 июня.





Режим станет доступен всем игрокам, открывшим или купившим хотя бы одну машину Х уровня. Бета-сезон продлится 28 дней и будет состоять из четырех семидневных этапов. За успешно проведенные бои личный ранг игроков будет увеличиваться, и чем выше он становится, тем более сильные соперники будут попадаться в бою.

По итогам этапов и сезонов лучшие из игроков получат новую валюту — боны. Боны можно будет использовать для покупки усовершенствованного оборудования и предбоевых инструкций. Все боны, награды, инструкции и оборудование, полученные игроками в тестовом сезоне, не станут обнулять, их можно будет использовать в следующих сезонах.