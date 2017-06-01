Представлено еще одно тизер-изображение Need for Speed 2017

Вслед за вчерашним тизером Need for Speed 2017 компания Electronic Arts выкладывает в сеть еще одно изображение. Аналогичным образом туманное, с высокой яркостью. И снова, использовав редактор, можно разглядеть, что же все-таки нам хотят показать. Автомобиль Nissan, культовый Skyline GT-R в кузове R34.

По словам разработчиков, противостояние гонщиков и полицейских в Need for Speed 2017 (название, по всей вероятности, рабочее) приобретет невиданный ранее в серии масштаб. Известно о появлении у копов больших таранящих автомобилей, столкновения с которыми следует избегать всеми возможными способами.

Также, по слухам, нас ждет смена дня и ночи, разработчики обещают гонки и по асфальту и по грунту, дрифт, также ожидается появление каньонов.