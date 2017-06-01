Названы бесплатные игры для подписчиков PS Plus в июне 2017 года

Компания Sony назвала бесплатные игры, которые достанутся подписчикам сервиса PS Plus в июне 2017-го года. Так, на PlayStation 4 можно будет сыграть в душевную драму Life is Strange и зубодробительный боевик от первого лица Killing Floor 2.

Обладатели PlayStation 3 получат ролевую игру с красивыми локациями Abyss Odyssey и гоночный симулятор WRC 5: World Rally Championshi. Шутер с видом сверху Neon Chrome и головоломка Spy Chameleon предназначены для портативной Vita, однако в них также можно сыграть на PS4. 

Источник
DualShockers
Теги
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