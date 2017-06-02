Названа дата выхода ELEX

Ролевая игра ELEX, над которой работает команда Piranha Bytes, авторы культовой Gothic, получила дату выхода. Ее собираются выпустить уже 17 октября 2017-го года.

Действие ELEX развернется в постапокалиптическом научно-фантастическом мире будущего. Люди по-прежнему ведут боевые действия. В центре конфликта — ресурс в честь которого и была названа игра, ELEX. Благодаря «Элексу» люди получают сверхъестественные способности, однако теряют человечность и чувства.

Нас ожидает по-настоящему гигантская карта для приключений, интересные и проработанные персонажи, встречи с мутантами, необходимость постоянно делать трудный моральный выбор и продвинутая ролевая система развития героя.

Игра готовится для PC, PS4, Xbox One.