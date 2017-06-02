В разработке может находиться приквел Life is Strange

По слухам, появившимся в сети сегодня, в разработке находится не только сиквел Life is Strange, но и приквел, над которым трудится студия Deck Nine Games. Предположительно, покажут проект уже на грядущей E3 2017.

Более того, в сеть утекли скриншоты и концептуальные изображения новой игры — GameKult пишет, что они были размещены на сервере самой Deck Nine Games, однако позднее были удалены. Их вы можете увидеть ниже.


Оригинальная Life is Strange от парижской студии Dontnod выходила в эпизодическом формате в 2015-ом году. 



Источник
Polygon
Теги
игры Life is Strange

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