Middle-Earth: Shadow of War задержится

Студия Monolith Productions сообщает, что переносит дату релиза своего боевика с ролевыми элементами Middle-Earth: Shadow of War на 10 октября 2017-го года. Изначально игра должна была появиться в конце августа. Причина задержки — разработчикам попросту требуется время на доведение проекта до ума.

В Middle-Earth: Shadow of War персонаж получит в свои руки новое кольцо всевластия, сразится с Сауроном и Назгулами, а также поучаствует в масштабных сражениях. Также заявлено появление двух персонажей из оригинала.

Напомним системные требования версии для PC.

Минимальная конфигурация:

  • Операционная система: Windows 7 SP1
  • Процессор: Intel i5-2550K
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: GeForce 670 и Radeon HD 7950
  • Место на жестком диске: 60 ГБ

Рекомендуемая система:

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel i7-3770
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: GeForce 970 и Radeon R9 290X
  • Место на жестком диске: 60 ГБ

Кроме PC, Middle-Earth: Shadow of War выйдет на PS4 и Xbox One (также заявлена поддержка будущей Project Scorpio). 

Источник
WBGames
Теги
игры Middle-Earth: Shadow of War

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