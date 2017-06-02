Middle-Earth: Shadow of War задержится
Студия Monolith Productions сообщает, что переносит дату релиза своего боевика с ролевыми элементами Middle-Earth: Shadow of War на 10 октября 2017-го года. Изначально игра должна была появиться в конце августа. Причина задержки — разработчикам попросту требуется время на доведение проекта до ума.
В Middle-Earth: Shadow of War персонаж получит в свои руки новое кольцо всевластия, сразится с Сауроном и Назгулами, а также поучаствует в масштабных сражениях. Также заявлено появление двух персонажей из оригинала.
Напомним системные требования версии для PC.
Минимальная конфигурация:
- Операционная система: Windows 7 SP1
- Процессор: Intel i5-2550K
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: GeForce 670 и Radeon HD 7950
- Место на жестком диске: 60 ГБ
Рекомендуемая система:
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel i7-3770
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce 970 и Radeon R9 290X
- Место на жестком диске: 60 ГБ
Кроме PC, Middle-Earth: Shadow of War выйдет на PS4 и Xbox One (также заявлена поддержка будущей Project Scorpio).
ИсточникWBGames