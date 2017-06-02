Middle-Earth: Shadow of War задержится

Студия Monolith Productions сообщает, что переносит дату релиза своего боевика с ролевыми элементами Middle-Earth: Shadow of War на 10 октября 2017-го года. Изначально игра должна была появиться в конце августа. Причина задержки — разработчикам попросту требуется время на доведение проекта до ума.

В Middle-Earth: Shadow of War персонаж получит в свои руки новое кольцо всевластия, сразится с Сауроном и Назгулами, а также поучаствует в масштабных сражениях. Также заявлено появление двух персонажей из оригинала.

Напомним системные требования версии для PC.

Минимальная конфигурация:

Операционная система: Windows 7 SP1

Процессор: Intel i5-2550K

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: GeForce 670 и Radeon HD 7950

Место на жестком диске: 60 ГБ

Рекомендуемая система:

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel i7-3770

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce 970 и Radeon R9 290X

Место на жестком диске: 60 ГБ

Кроме PC, Middle-Earth: Shadow of War выйдет на PS4 и Xbox One (также заявлена поддержка будущей Project Scorpio).