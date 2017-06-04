Need for Speed: Payback предложит интересный сюжет и нескольких героев

Компания Electronic Arts официально анонсировала Need for Speed: Payback (ранее игра проходила под рабочим наименованием Need for Speed 2017). Над проектом, как и сообщалось ранее, трудится студия Ghost Games. В дебютном трейлере проекта мы увидели яркие спецэффекты, столкновения автомобилей и узнали, что авторы обещают нам по-настоящему захватывающую аркадную гонку с множеством ярких моментов. 

Сюжетная кампания предложит сыграть за трех персонажей, Тайлера, Мака и Джесса. В студии Ghost Games утверждают, что сценаристы написали великолепную историю о предательстве и месте. Действие развернется в регионе Fortune Valley, в котором развернется битва между силами добра и наркокартелем The House. 

Что касается системы тюнинга и настройки машин, то, по словам авторов, она окажется самой продвинутой за всю историю сериала. 

За предзаказ Payback положен набор Platinum Car Pack из пяти автомобилей: Nissan 350Z 2008, Chevrolet Camaro SS 1967, Dodge Charger R/T 1969, Ford F-150 Raptor 2016 и Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016.

Помимо обычного издания, выходящего 10 ноября 2017-го года на PC, PS4, Xbox ONe, предусмотрено и Deluxe с упомянутым выше Platinum Car Pack и другими бонусами. Deluxe появится раньше, 7 ноября. Также для подписчиков EA/Origin Acess со 2-го января будет доступна пробная версия на 10 часов. 

Необходимости постоянного подключения к сети во время игры действительно не будет.


Источник
GameSpot
Теги
NEED FOR SPEED Need for Speed 2017

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