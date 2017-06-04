В The Witcher 3 появился вид от первого лица

Благодаря новой модификации от SkacikPL, которую вы можете скачать здесь, в ролевой игре "Ведьмак 3" появился вид от первого лица. Авторы мода позволили настраивать настройки угла обзора, а также "прикрутили" уникальную боевую систему, ориентированную на вид из глаз. Впрочем, отключить стычки при режиме FPS по-прежнему возможно.

Над проектом мода работы шли с начала 2016-го года. Первая версия без системы боя появилась в апреле 2016-го. Теперь же у нас есть полностью рабочий вариант.

Таким образом, "Ведьмак 3" становится похож на игры серии The Elder Scrolls.