Attack on Titan 2: Future Coordinates появится только на Nintendo 3DS

Компания Spike Chunsoft официально анонсировала следующую игру по мотивам манги и аниме Attack on Titan. Речь идет об игре Attack on Titan 2: Future Coordinates, которая выйдет исключительно на портативной игровой системе Nintendo 3DS. Судя по всему, сюжетная линия будет напрямую связана со вторым сезоном аниме.

Представлен первый трейлер проекта:

Релиз проекта ожидается до конца 2017-го года. Напомним, что первая часть появилась на 3DS в 2013-ом году.

Манга Attack on Titan выпускается с 2009-го года. По сюжету, за сто лет до показанных событий человечество было практически полностью уничтожено нашествием огромных людоедов, титанов.