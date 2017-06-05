Attack on Titan 2: Future Coordinates появится только на Nintendo 3DS

Компания Spike Chunsoft официально анонсировала следующую игру по мотивам манги и аниме Attack on Titan. Речь идет об игре Attack on Titan 2: Future Coordinates, которая выйдет исключительно на портативной игровой системе Nintendo 3DS. Судя по всему, сюжетная линия будет напрямую связана со вторым сезоном аниме.

Представлен первый трейлер проекта:

Релиз проекта ожидается до конца 2017-го года. Напомним, что первая часть появилась на 3DS в 2013-ом году.

Манга Attack on Titan выпускается с 2009-го года. По сюжету, за сто лет до показанных событий человечество было практически полностью уничтожено нашествием огромных людоедов, титанов.  

Источник
DualShockers
Теги
игры

Комментарии

Из рубрикиИгры
Microsoft показала Xbox Project Scorpio для разработчиков
Sony выпускает золотистую PlayStation 4 Slim
Tekken 7 сравнили на аркадных автоматах и PS4 Pro

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 82
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 37