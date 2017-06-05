Sony выпускает золотистую PlayStation 4 Slim

Компания Sony анонсировала ограниченное издание тонкой игровой приставки PlayStation 4 Slim в золотистом цветовом исполнении и с 1 ТБ на винчестере. Она будет доступна за $249 в США, что на $50 дешевле стандартной модели.





Такую приставку можно будет купить только в ограниченный период времени — с 9 по 17 июня. Интересно, что с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе пройдет выставка E3 2017 (Electronic Entertainment Expo), к которой Sony традиционно приурочивает скидки в PSN.

В ряде стран PlayStation 4 Slim с 1 ТБ уже предлагается с января в двух цветах, белый и черный, включая Россию. Напомним, обновленная Playstation 4 была представлена осенью 2016 года и получила несколько косметических обновлений. Она на 30% меньше стандартной Playstation 4, которая вышла в 2013 году. Приставка на 16% легче и потребляет на 28% меньше электроэнергии. Она весит 2,1 кг вместо 2,8 кг, а размеры снизились с 275,1 x 305,1 x 53,1 мм до 265 x 288 x 39 мм. Кроме того, приставка поддерживает технологию High Dynamic Range (HDR) и Bluetooth версии 4.0.