Bethesda создает некую freemium игру AAA класса

Компания Bethesda Game Studios трудится над некой freemium-игрой высокого уровня и с большим бюджетом. Freemium это модель распространения, при которой сама игра оказывается бесплатной, но весь дополнительный контент стоит денег (суть — та же «условно бесплатная» Free to Play, только в нашем конкретном случае с флером «премиальной»).

Свет на разработку пролила отдельная вакансия, не связанная с самостоятельным мобильным проектом (игры для смартфонов у Bethesda значка AAA обычно не удостаиваются).

О какой игре идет речь пока неизвестно, однако это вполне может быть Starfield, торговая марка для которого была зарегистрирована не так давно. Вполне можно ожидать анонса на E3 2017.