Bethesda создает некую freemium игру AAA класса

Компания Bethesda Game Studios трудится над некой freemium-игрой высокого уровня и с большим бюджетом. Freemium это модель распространения, при которой сама игра оказывается бесплатной, но весь дополнительный контент стоит денег (суть — та же «условно бесплатная» Free to Play, только в нашем конкретном случае с флером «премиальной»).

Свет на разработку пролила отдельная вакансия, не связанная с самостоятельным мобильным проектом (игры для смартфонов у Bethesda значка AAA обычно не удостаиваются).

О какой игре идет речь пока неизвестно, однако это вполне может быть Starfield, торговая марка для которого была зарегистрирована не так давно. Вполне можно ожидать анонса на E3 2017. 

Источник
Zenimax
Теги
игры Bethesda

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