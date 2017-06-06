Консоль Project Scorpio будет стоить не более 500 долларов
Совсем скоро, уже на E3 2017, которая стартует 10 июня, будет представлена новая игровая приставка от Microsoft, Project Scorpio. Это самая производительная консоль в истории с графическим процессором в 6 TFLOPS (для сравнения, у обычного Xbox One — 1,32 TFLOPS, у PS4 — 1,8 TFLOPS, а у PS4 Pro — 4,2 TFLOPS).
При этом, по слухам, за устройство не придется выкладывать целое состояние. Цена останется на разумном уровне, хотя и будет выше, по мнению аналитиков, чем у PS4 Pro на старте (а это 400 долларов).
Источники, близкие к Microsoft, пишут, что за Project Scorpio попросят не более 500 долларов. Скорее всего, именно столько будут требовать за самый простой вариант самой продвинутой системы развлечений.
Впрочем, не все аналитики согласны — некоторые утверждают, что за игрового «монстра» придется выложить около 700 вечнозеленых бумажек.