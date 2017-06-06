PS4 купили почти 60 миллионов экземпляров, а PS VR – более 1 миллиона

Sony Interactive Entertainment сообщила, что продажи PlayStation 4 почти достигли 60-миллионного рубежа.

Кроме того, сообщается, что PlayStation VR приобрели уже больше 1 миллиона человек.

Ранее мы писали, что аналитики из компании IDC подсчитали, что в первом квартале 2017-го года Sony поставила на рынок 429 тысяч PlayStation VR. В то же время поставки HTC Vive равнялись 190,9 тысячам устройств, а Oculus Rift – 99,3 тысячам. «Мобильные» шлемы от Samsung, Gear VR, были поставлены в количестве 489,5 тысяч. «Остальных» ушло на рынок в общей сложности 980 тысяч гаджетов.

Кстати, общие продажи PS VR значительно опережают и Vive и Oculus Rift, которые приобрели 420 000 и 243 000 человек соответственно. Однако Samsung Gear VR куда популярнее — с общей пользовательской базой в 5 миллионов.

Наконец, Sony похвасталась высокими продажами Horizon: Zero Dawn — главный хит сезона, эксклюзивный для консоли PS4, оказался в руках 3,4 миллионов геймеров. Из них 915 000 — цифровые копии, остальные приобретались на физическом носителе.