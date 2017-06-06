PS4 купили почти 60 миллионов экземпляров, а PS VR – более 1 миллиона

Sony Interactive Entertainment сообщила, что продажи PlayStation 4 почти достигли 60-миллионного рубежа.

Кроме того, сообщается, что PlayStation VR приобрели уже больше 1 миллиона человек.

Ранее мы писали, что аналитики из компании IDC подсчитали, что в первом квартале 2017-го года Sony поставила на рынок 429 тысяч PlayStation VR. В то же время поставки HTC Vive равнялись 190,9 тысячам устройств, а Oculus Rift – 99,3 тысячам. «Мобильные» шлемы от Samsung, Gear VR, были поставлены в количестве 489,5 тысяч. «Остальных» ушло на рынок в общей сложности 980 тысяч гаджетов.

Кстати, общие продажи PS VR значительно опережают и Vive и Oculus Rift, которые приобрели 420 000 и 243 000 человек соответственно. Однако Samsung Gear VR куда популярнее — с общей пользовательской базой в 5 миллионов.

Наконец, Sony похвасталась высокими продажами Horizon: Zero Dawn — главный хит сезона, эксклюзивный для консоли PS4, оказался в руках 3,4 миллионов геймеров. Из них 915 000 — цифровые копии, остальные приобретались на физическом носителе. 

Источник
Dualshockers
Теги
игры PlayStation 4 PlayStation VR Horizon: Zero Dawn

Комментарии

Из рубрикиИгры
FIFA 18 выйдет 29 сентября 2017 года
Консоль Project Scorpio будет стоить не более 500 долларов
Во Вьетнаме работает «зловещая» корпорация Umbrella из Resident Evil

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 82
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 37