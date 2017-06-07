В GOG проходит масштабная летняя распродажа игр

В сервисе цифровой дистрибуции игр GOG, созданном CD Projekt, идет масштабная летняя распродажа. Со скидками до 90% можно приобрести более 1500 игр. Более того, купив одну игру на распродаже, геймеры вправе рассчитывать на бесплатную копию Rebel Galaxy.

К интересным предложениям относятся:

  • The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition (со всеми DLC): 750 рублей (-50%)
  • Divinity: Original Sin Enhanced Edition: 360 рублей (-50%)
  • Pillars of Eternity Hero Edition: 640 рублей (-60%)

Распродажа продлится до 20 июня. С полным списком игр вы можете ознакомиться в самом магазине.  

Источник
GOG
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