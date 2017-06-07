Hellblade: Senua’s Sacrifice выходит 8 августа 2017 года

Студия Ninja Theory сообщила, что ожидаемый приключенческий боевик Hellblade: Senua’s Sacrifice появится на PC и PS4 уже 8 августа 2017 года. Разработчики также опубликовали новое зрелищное видео игры.

Hellblade создается в качестве независимого проекта, без поддержки крупных издательств. Сами авторы называют ее «независимой ААА игрой» высочайшего качества с продуманной вселенной, яркими сражениями и интересным сюжетом.

Кроме того, Ninja Theory сообщила, что создает AAA проект средних размеров — таким образом, десятков часов геймплея от Hellblade ждать не стоит. И, да, игра будет распространяться исключительно в цифровом формате по сниженной цене. На PlayStation 4 за нее попросят 2199 рублей, а в Steam — всего 499 рублей.

Ninja Theory известна по таким знаковым боевикам, как Heavenly Sword, Enslaved и DmC: Devil May Cry.