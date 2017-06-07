В Sony считают, что Switch дополняет PS4, но не конкурирует с ней

Руководитель Sony Interactive Entertainment America Шон Лайден (Shawn Layden) считает, что у Nintendo получилась отличная консоль и что именно этого фанаты и ждали от Switch. Он также уверен, что конкурировать приставка с PS4 не будет.

Лайден, ссылаясь на данные продаж, утверждает, что многие геймеры приобретают и консоли от Sony и от Nintendo, устройства гармонично дополняют друг друга.

В европейском отделении PlayStation также считают Switch интересной системой и уверены, что нельзя недооценивать Nintendo.

Также стало известно, что PS Vita больше серьезно продвигать на Западе Sony не намеревается, а сконцентрируется на Японии и некоторых странах Азии.

Источник
GameSpot
Теги
игры игровые приставки Nintendo Switch PS VITA PS4

Комментарии

Из рубрикиИгры
Pokemon Ultra Sun и Pokemon Ultra Moon анонсированы для Nintendo 3DS
В GOG проходит масштабная летняя распродажа игр
Hellblade: Senua’s Sacrifice выходит 8 августа 2017 года

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 87
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 82
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 49
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 38