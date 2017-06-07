Sony выпускает золотистую и серебристую PlayStation 4 Slim в России

Буквально пару дней назад мы писали, что Sony анонсировала в США ограниченное издание тонкой игровой приставки PlayStation 4 Slim в золотистом цветовом исполнении и с 1 ТБ на винчестере. Теперь российское представительство рассказало об аналогичном запуске в России.


В России появятся ограниченные серии PlayStation 4 не только в золотистом, но и серебристом цветовых вариантах. Новые цвета с металлическим оттенком дополняют уже имеющиеся в наличии белый и черный варианты.


Консоли появятся в России в июле этого года и будут доступны в розничных магазинах. Цена будет такой же, как и на текущие расцветки PS4, без изменений. Отметим, что в отличие от версии в США, российские консоли в спеццветах идут с винчестером на 500 ГБ. Они комплектуются беспроводными контроллерами Dualshock 4 соответствующей расцветки.

Источник
PlayStation
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Россия SONY игровая приставка PlayStation 4 SONY PLAYSTATION 4 Playstation 4 Slim Sony PlayStation 4 Slim

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